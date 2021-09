Attirato in trappola e pestato a sangue nel regolamento di conti per la droga | presi tre ragazzi

(Di mercoledì 22 settembre 2021) SAN SEVERINO - Era lo scorso 28 agosto quando i carabinieri di Tolentino accorsero a Castello di San Severino dopo la segnalazione di un pestaggio in strada. Trovarono un ragazzo sanguinante, preso a ...

Dopo le indagini i militari hanno inquadrato l'episodio come una trappola per un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio, denunciando tre ragazzi. Per due di loro sono stati disposti i ... Inizia la faida: il 9 novembre 2015 Enrico Rallo, attirato in una trappola davanti ad un bar di Palma di Montechiaro, viene ferito da Salvatore Azzarello con tre colpi di arma da fuoco e morirà quasi ... SAN SEVERINO - Era lo scorso 28 agosto quando i carabinieri di Tolentino accorsero a Castello di San Severino dopo la segnalazione di un pestaggio in strada. Trovarono un ragazzo sanguinante, preso a.