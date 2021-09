Attacco hacker alla Regione Lazio, Zingaretti diserta l’aula. FdI: “Che cosa c’è da nascondere?” (Di mercoledì 22 settembre 2021) «Siamo stati costretti a chiedere il rinvio ad altra data. È scappato anche oggi pur di non dover rendere conto delle responsabilità della sua amministrazione» sull’Attacco hacker alla Regione Lazio. Così, in un comunicato i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d’Italia, dopo la diserzione di Nicola Zingaretti dall’aula del consiglio alla Pisana.«Sull’Attacco informatico che ha bloccato il sistema della Regione Lazio – scrivono i consiglieri FdI in una nota – per oltre un mese, avevamo chiesto insieme agli altri consiglieri del centrodestra che, alla presenza di Zingaretti, si tenesse una Consiglio straordinario. E ciò per un approfondimento ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) «Siamo stati costretti a chiedere il rinvio ad altra data. È scappato anche oggi pur di non dover rendere conto delle responsabilità della sua amministrazione» sull’. Così, in un comunicato i consiglieri regionali deldi Fratelli d’Italia, dopo la diserzione di Nicoladaldel consiglioPisana.«Sull’informatico che ha bloccato il sistema della– scrivono i consiglieri FdI in una nota – per oltre un mese, avevamo chiesto insieme agli altri consiglieri del centrodestra che,presenza di, si tenesse una Consiglio straordinario. E ciò per un approfondimento ...

