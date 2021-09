Atletica, Tamberi non si accontenta: “Ora i Mondiali per fare bingo” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Ho trionfato dopo anni duri, ancora non riesco a realizzare quello che è successo”. Parola di Gianmarco Tamberi, oro olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020, ospite per l’inaugurazione del McFit di Roma Laurentina al Centro commerciale Maximo. Stagione da incorniciare per il campione che non si accontenta: “La Diamond League è stata la ciliegina su quella grande torta chiamata Tokyo. Speriamo che a Bruxelles e Zurigo trionfino altri italiani. Il Mondiale di Eugene è l’ultima competizione che mi manca per fare bingo. Più difficile organizzare un matrimonio o vincere un oro olimpico? La seconda, alle nozze ci pensa Chiara…”. E non esclude un futuro nel suo amato basket: “Sono malato di pallacanestro. Ho una voglia matta di scendere in campo, ma dire dove posso giocare è ancora presto”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Ho trionfato dopo anni duri, ancora non riesco a realizzare quello che è successo”. Parola di Gianmarco, oro olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020, ospite per l’inaugurazione del McFit di Roma Laurentina al Centro commerciale Maximo. Stagione da incorniciare per il campione che non si: “La Diamond League è stata la ciliegina su quella grande torta chiamata Tokyo. Speriamo che a Bruxelles e Zurigo trionfino altri italiani. Il Mondiale di Eugene è l’ultima competizione che mi manca per. Più difficile organizzare un matrimonio o vincere un oro olimpico? La seconda, alle nozze ci pensa Chiara…”. E non esclude un futuro nel suo amato basket: “Sono malato di pallacanestro. Ho una voglia matta di scendere in campo, ma dire dove posso giocare è ancora presto”. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : La stagione perfetta non esist... ?? Dopo l'oro olimpico e la vittoria in Diamond League, Gimbo Tamberi chiude il 2… - sportface2016 : #Tamberi guarda al 2022: 'Ora i Mondiali per fare bingo' - DarioBuzzoni : RT @azzurridigloria: ??#ATLETICA, RANKING MONDIALE 2021????? @gianmarcotamber e @Nelly_Palmisano di @atleticaitalia @ItaliaTeam_it sono prim… - LivioAcri : RT @azzurridigloria: ??#ATLETICA, RANKING MONDIALE 2021????? @gianmarcotamber e @Nelly_Palmisano di @atleticaitalia @ItaliaTeam_it sono prim… - FernGully89 : RT @azzurridigloria: ??#ATLETICA, RANKING MONDIALE 2021????? @gianmarcotamber e @Nelly_Palmisano di @atleticaitalia @ItaliaTeam_it sono prim… -