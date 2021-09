Atletica, Lorenzo Patta: “Farò i 200 e scenderò sotto i 20? prima di Tortu…” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ha appena 21 anni (è nato ad Oristano il 23 maggio 2000) ma può già sfoggiare una medaglia d’oro olimpica. Di chi stiamo parlando? Di Lorenzo Patta, primo frazionista della storica staffetta 4×100 che ha stupito il mondo a Tokyo 2020. Da quel momento la vita dell’atleta sardo è cambiata, ovviamente, mentre ieri è tornato a gareggiare e lo ha fatto nel meeting “We run together” chiudendo i 100 metri con il tempo di 10:27 alle spalle di Wanderson Polanko (10?21). Il suo commento al rientro alle gare fa notare il classico “bicchiere mezzo pieno”. Le sue parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport: “Mi aspettavo di più perchè, dopo le Olimpiadi, certi paramenti si sono alzati. La mia è comunque la seconda prestazione di sempre e, tutto sommato, va bene così”. L’atleta sardo racconta come sono stati i suoi giorni post-Tokyo: “Dopo le Olimpiadi avevo una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ha appena 21 anni (è nato ad Oristano il 23 maggio 2000) ma può già sfoggiare una medaglia d’oro olimpica. Di chi stiamo parlando? Di, primo frazionista della storica staffetta 4×100 che ha stupito il mondo a Tokyo 2020. Da quel momento la vita dell’atleta sardo è cambiata, ovviamente, mentre ieri è tornato a gareggiare e lo ha fatto nel meeting “We run together” chiudendo i 100 metri con il tempo di 10:27 alle spalle di Wanderson Polanko (10?21). Il suo commento al rientro alle gare fa notare il classico “bicchiere mezzo pieno”. Le sue parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport: “Mi aspettavo di più perchè, dopo le Olimpiadi, certi paramenti si sono alzati. La mia è comunque la seconda prestazione di sempre e, tutto sommato, va bene così”. L’atleta sardo racconta come sono stati i suoi giorni post-Tokyo: “Dopo le Olimpiadi avevo una ...

