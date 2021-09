Atletica, chi è Wanderson Polanco. La nuova freccia azzurra nei 100 metri dal cuore sardo-caraibico (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’Italia è l’ombelico della velocità mondiale. Il memorabile oro conquistato dalla 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020 rappresenta l’incoronazione di un movimento da sogno, mai ammirato alle nostre latitudini. Marcell Jacobs è il Campione Olimpico dei 100 metri e ha trionfato in staffetta insieme a Lorenzo Patta (strepitoso in apertura), Fausto Desalu (curva da incorniciare) e Filippo Tortu (rettilineo conclusivo da brividi con tanto di rimonta sulla Gran Bretagna). Ricordiamo i loro personali nell’ordine: 9.80 (record europeo, realizzato in occasione della finale a cinque cerchi), 10.13 (quest’anno a Savona, nel meeting del 9.95 di Jacobs), 10.29 (nel 2020, ma Desalu è prettamente un duecentista), 9.99 (Tortu è stato il primo italiano a scendere sotto i 10 secondi, poi è arrivato il ciclone Jacobs). Anche le riserve del magico quartetto capace di trionfare nel Sol ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’Italia è l’ombelico della velocità mondiale. Il memorabile oro conquistato dalla 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020 rappresenta l’incoronazione di un movimento da sogno, mai ammirato alle nostre latitudini. Marcell Jacobs è il Campione Olimpico dei 100e ha trionfato in staffetta insieme a Lorenzo Patta (strepitoso in apertura), Fausto Desalu (curva da incorniciare) e Filippo Tortu (rettilineo conclusivo da brividi con tanto di rimonta sulla Gran Bretagna). Ricordiamo i loro personali nell’ordine: 9.80 (record europeo, realizzato in occasione della finale a cinque cerchi), 10.13 (quest’anno a Savona, nel meeting del 9.95 di Jacobs), 10.29 (nel 2020, ma Desalu è prettamente un duecentista), 9.99 (Tortu è stato il primo italiano a scendere sotto i 10 secondi, poi è arrivato il ciclone Jacobs). Anche le riserve del magico quartetto capace di trionfare nel Sol ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal Atletica, Lorenzo Patta: “Farò i 200 e scenderò sotto i 20? prima di Tortu…” Ha appena 21 anni (è nato ad Oristano il 23 maggio 2000) ma può già sfoggiare una medaglia d'oro olimpica. Di chi stiamo parlando? Di Lorenzo Patta, primo frazionista della storica staffetta 4x100 che ...

Atletica: a Castelporziano aspetti Patta ma vince Polanco Aspetti Lorenzo Patta e spunta Wanderson Polanco. Non è una novità la potenza dello sprinter sardo, riserva della 4x100 a Tokyo, ma correre in 10.21 è un altro salto di qualità. (ANSA) ...

