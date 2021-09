Atalanta, Zappacosta: «Bella emozione il gol, legame importante coi tifosi» (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta ha parlato del gol segnato al Sassuolo Davide Zappacosta, esterno dell’Atalanta, ai microfoni di Dazn ha parlato dopo il successo per 2-1 sul Sassuolo firmato anche da un suo gol. «Bella emozione. Ho riscattato l’occasione sbagliata a Salerno. Avevo voglia di rifarmi e aiutare la squadra. Per me è speciale, ho un trascorso importante qui e sono stato felice di aver segnato davanti al pubblico dell’Atalanta. C’è un legame forte. Faccio comunque quello che chiede il mister, che pretende un gioco molto propositivo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’esterno dell’Davideha parlato del gol segnato al Sassuolo Davide, esterno dell’, ai microfoni di Dazn ha parlato dopo il successo per 2-1 sul Sassuolo firmato anche da un suo gol. «. Ho riscattato l’occasione sbagliata a Salerno. Avevo voglia di rifarmi e aiutare la squadra. Per me è speciale, ho un trascorsoqui e sono stato felice di aver segnato davanti al pubblico dell’. C’è unforte. Faccio comunque quello che chiede il mister, che pretende un gioco molto propositivo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

