Atalanta, ritorno al passato. Le prossime sfide daranno la dimensione della Dea (Di mercoledì 22 settembre 2021) Primi sprazzi stagionali di grande Atalanta. Grande primo tempo contro il Sassuolo. Ora però le sfide verità contro Inter e Milan E’ tornata l’Atalanta? E’ ancora presto per dirlo ma primi segnali di vera Dea si sono visti nella partita di ieri contro il Sassuolo. Vittoria per 2-1 e 10 punti in classifica. Gasperini ha detto che l’Atalanta non parte mai per lo Scudetto o per la Champions, non ci sono queste parole nei suoi discorsi. Scaramanzia? La Dea arriva in Champions League da 3 anni consecutivi. E’ vero che quest’anno ha perso uno dei suoi migliori giocatori, Romero, ma ha acquistato uno dei migliori portieri della Serie A, Musso, ha rinforzato la difesa con il nazionale turco ex Juve Demiral e ha rimpolpato le fasce con l’ex Chelsea Zappacosta. Poi una nuova scommessa, ‘da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Primi sprazzi stagionali di grande. Grande primo tempo contro il Sassuolo. Ora però leverità contro Inter e Milan E’ tornata l’? E’ ancora presto per dirlo ma primi segnali di vera Dea si sono visti nella partita di ieri contro il Sassuolo. Vittoria per 2-1 e 10 punti in classifica. Gasperini ha detto che l’non parte mai per lo Scudetto o per la Champions, non ci sono queste parole nei suoi discorsi. Scaramanzia? La Dea arriva in Champions League da 3 anni consecutivi. E’ vero che quest’anno ha perso uno dei suoi migliori giocatori, Romero, ma ha acquistato uno dei migliori portieriSerie A, Musso, ha rinforzato la difesa con il nazionale turco ex Juve Demiral e ha rimpolpato le fasce con l’ex Chelsea Zappacosta. Poi una nuova scommessa, ‘da ...

