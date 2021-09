Assunzioni scuola: pubblicato il Dpr che consente l'immissione di 112.474 docenti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Dpr che consente l’assunzione di 112.473 docenti nell’anno scolastico in corso . Di questi gli Uffici Scolastici sono riusciti a coprirne tramite Gae... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sulla Gazzetta Ufficiale è statoil Dpr chel’assunzione di 112.473nell’anno scolastico in corso . Di questi gli Uffici Scolastici sono riusciti a coprirne tramite Gae...

Advertising

1970Germano : Scuola, perché mancano i prof (soprattutto al Nord)? «Troppi errori nelle graduatorie, rinviate le assegnazioni del… - infoitinterno : Green pass, assunzioni e trasporti: il 27 sciopera la scuola, lezioni e mense a rischio stop - MariaAversano1 : RT @lIIlIIlIllIllIl: Con #Conte e #Azzolina per i GIORNALARI era un disastro nonostante mesi di lavoro in piena emergenza per protocolli, i… - lIIlIIlIllIllIl : Con #Conte e #Azzolina per i GIORNALARI era un disastro nonostante mesi di lavoro in piena emergenza per protocolli… - Radio1Rai : ??“Vi sono state assunzioni, aule adeguate e le istituzioni a diversi livello hanno collaborato per la riapertura de… -