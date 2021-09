Assemblea Onu, positivo al Covid il ministro della Salute brasiliano Marcelo Queiroga: “Ha visto Johnson (senza mascherina) e Guterres” (Di mercoledì 22 settembre 2021) È risultato positivo al coronavirus nel corso del suo viaggio a New York, al seguito del presidente Jair Bolsonaro, il ministro della Salute brasiliano Marcelo Queiroga. Entrambi si trovavano all’Assemblea generale dell’Onu, dove – sottolinea la Cnn – Queiroga ha incontrato e stretto le mani del premier britannico Boris Johnson e del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Nelle immagini diffuse anche dal Guardian, né Johnson né il ministro brasiliano portano la mascherina. Queiroga sarebbe stato vaccinato con il vaccino CoronaVac, prodotta dalla cinese Sinovac, ma non è chiaro quando. Trascorrerà 14 giorni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) È risultatoal coronavirus nel corso del suo viaggio a New York, al seguito del presidente Jair Bolsonaro, il. Entrambi si trovavano all’generale dell’Onu, dove – sottolinea la Cnn –ha incontrato e stretto le mani del premier britannico Borise del segretario generale dell’Onu Antonio. Nelle immagini diffuse anche dal Guardian, néné ilportano lasarebbe stato vaccinato con il vaccino CoronaVac, prodotta dalla cinese Sinovac, ma non è chiaro quando. Trascorrerà 14 giorni di ...

