Assassin Club | Henry Golding e Sam Neill tra le star del thriller girato in Italia

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Gli attorie Samsono tra i protagonisti diinconanche Noomi Rapace e Daniela Melchior. Ilavrà come, Same Noomi Rapace. Nel cast, inoltre, ci sarà la giovane Daniela Melchior, protagonista di Suicide Squad: Missione Suicida. Le riprese si sono concluse da pochi giorni a Torino, in, e alla regia è stato impegnato Camille Delamarre (Transporter: Refueled). Il filmè ambientato nl mondo delle spie internazionali e ...