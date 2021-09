ASCOLTITV 21 SETTEMBRE 2021 | MORGANE 19 | 7% SPEGNE IL SOLE DI RICCIONE 10 | 5% | CRESCE CARTABIANCA 5 | 5% | I MAGHETTI 3 | 9% | MATANO 16 | 7% VS D’URSO 12 | 7% | IL PARADISO SOAP LEADER 17 | 9%

(Di mercoledì 22 settembre 2021) ASCOLTI TV 21· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – xM E D I A S E T24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1122 21.54UnoMattina – 833 17.30Storie Italiane – 651 15.40Storie Italiane – 725 14.30E’ Sempre Mezzogiorno – 1535 15.10Tg1 – 3205 23.44Oggi è un Altro Giorno – 1578 13.30delle Signore – 1704 17.87Tg1 Economia – 1202 13.73Pres. Vita in Diretta – 1375 15.80Vita in Diretta – 1575 16.72Reazione a Catena – 2628 21.56Reazione a Catena – 4257 25.87Tg1 – 4964 24.59Soliti Ignoti – 4052 19.84– 4251 19.35 + 3582 20.26 2123 16.61 + 1845 17.33 235 9.39 + 186 9.11 3149 25.47 + 2704 26.88Porta a Porta – 791 9.39 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1085 20.93Mattino 5 – 873 18.43Mattino 5 – 790 18.50Forum – 1300 17.70Tg5 – 2517 19.57Beautiful – 2237 16.17Una Vita – ...

Gli ascolti TV di ieri, lunedì 6, hanno premiato (di poco) L'Estate in diretta ... #? BubinoBlog (@bubinoblog) September 7, 2021 #Pomeriggio5 in nuova veste parte al 16,1% e 14,......UFFICIALE di #StarInTheStar ! Dasu #Canale5 con #IlaryBlasi pic.twitter.com/BA1w11egSp ? trashtvstellare (@trashtvstellare) August 23, 2021 PROMO BOOM #STARINTHESTAR #mediaset #...Dati ascolti tv 21 settembre: vince Morgane su Rai1 col 19.7% di share. Ecco i dati Auditel della prima serata di ieri martedì 21 settembre.“Coliandro is back”: lo slogan de L’Ispettore Coliandro 8 continua ad essere questo. La serie tv storica di Raidue, in onda dal 2006 ad 2010 e poi dal 2016, ha uno zoccolo duro di fan, definiti “ultra ...