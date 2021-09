Ascolti TV | Martedì 21 Settembre Domina Morgane 19 7% | Sotto il Sole di Riccione 10 5% I maghi di Rai2 si fermano al 3 9% Cresce CartaBianca

(Di mercoledì 22 settembre 2021)- Detective Geniale Nella serata di ieri,212021, su Rai1– Detective Geniale ha appassionato 3.954.000 spettatori pari al 19.7%. Su Canale 5 la prima tv diildiha raccolto davanti al video 2.030.000 spettatori pari al 10.5% di share. Sula prima puntata di Vorrei Essere un Mago! ha interessato 691.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Italia 1 Buoni o Cattivi ha intrattenuto 813.000 spettatori (4.3%). Su Rai3col ritorno di Mauro Corona ha raccolto davanti al video 997.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 809.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 diha registrato ...

Advertising

thierryattard : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Martedì 21 Settembre. Domina Morgane (19.7%), Sotto il Sole di Riccione 10.5%. I maghi di Rai2 si fermano… - fabiofabbretti : Al secondo tentativo #Mattino5 (18.4% e 18.5%) si riprende subito la leadership staccando la concorrenza di 2/3 pun… - Emanuele4Music : Ascolti tv, martedì 21 settembre 2021: Morgane Detective geniale (19.7%), Sotto il cielo di Riccione (10.5%) | Dati… - GiusCandela : RT @fabiofabbretti: #Morgane (19.7% di share) doppia #SottoIlSoleDiRiccione (10.5%). Solo il 3.9% per la prima di #VoglioEssereUnMago. #Car… - davidemaggio : #AscoltiTV | Martedì 21 Settembre. Domina Morgane (19.7%), Sotto il Sole di Riccione 10.5%. I maghi di Rai2 si fe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Martedì

Tv21 settembre 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ...... la serie fenomeno con Audrey Fleuro t, che in Francia ha sbancato glie che sette giorni ... Ecco cos'accadrà nella seconda puntata, in onda21 settembre. Morgane - Detective geniale, le ...