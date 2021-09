Ascolti Tv 21 settembre 2021 | Corona dà vitamine a Cartabianca ma Floris resta davanti Diaco meglio dei maghi

Leggi su leggo

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 452.000 (2%). Su Tv8 Guess My Age 379.000 (1,7%). Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.257.000 (25,9%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.460.000 (15,7%). Su Rai3 ...