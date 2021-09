Arresto per detenzione di sostanze stupefacenti: difesa ottiene riduzione della pena per 58enne (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è tenuta davanti al Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Loredana Camerlengo, il processo a carico di Giuliano Petillo, di Benevento, di 58 anni, imputato di detenzione aggravata di stupefacenti al fine di spaccio, difeso dagli Avvocati Vittorio Fucci ed Antonella Mazzone. In particolare, il Petillo fu tratto in Arresto dai Carabinieri di Benevento, nella flagranza dello spaccio di Kg. 1,700 di sostanza stupefacente, ripartita in 5 panetti. All’esito dell’udienza il GIP, accogliendo in gran parte la tesi degli avvocati Vittorio Fucci ed Antonella Mazzone, ha inflitto al Petillo la pena di soli due anni di reclusione, concedendogli le attenuanti generiche prevalenti, l’attenuante della lieve entità e disapplicando la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è tenuta davanti al Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Loredana Camerlengo, il processo a carico di Giuliano Petillo, di Benevento, di 58 anni, imputato diaggravata dial fine di spaccio, difeso dagli Avvocati Vittorio Fucci ed Antonella Mazzone. In particolare, il Petillo fu tratto indai Carabinieri di Benevento, nella flagranza dello spaccio di Kg. 1,700 di sostanza stupefacente, ripartita in 5 panetti. All’esito dell’udienza il GIP, accogliendo in gran parte la tesi degli avvocati Vittorio Fucci ed Antonella Mazzone, ha inflitto al Petillo ladi soli due anni di reclusione, concedendogli le attenuanti generiche prevalenti, l’attenuantelieve entità e disapplicando la ...

Advertising

mara_carfagna : Grazie alla polizia francese e ai carabinieri per l’arresto di Danish Hasnain, lo zio della povera Saman Abbas e pr… - dukana2 : RT @Ale_Runci: Battuta d'arresto per #CingolEni - anteprima24 : ** #Arresto per #Detenzione di sostanze #Stupefacenti: #Difesa ottiene #Riduzione della #Pena per 58enne **… - GazzettaDelSud : ?? MASCHERINA 1522 | Una 17enne chiede in farmacia una 'mascherina 1522', messaggio in codice fa scattare un arres… - paoloangeloRF : Fuggì dall'ospedale dopo arresto Perizia per il rapper cremonese -