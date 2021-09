Arrestato a Parigi lo zio di Saman. 'Beccato' grazie al monitoraggio dei social

(Di mercoledì 22 settembre 2021) AGI – E' statonella periferia di, Danish Hasnain, lo zio diAbbas, la 18enne pachistana scomparsa da Novellara, nel Reggiano, da fine aprile scorso dopo essersi opposta ad un matrimonio combinato in patria. L'uomo è tra gli indagati per omicidio insieme ad altri parenti della giovane, tra cui i genitori e due cugini. La notizia dell'arresto è stata diffusa durante una conferenza stampa presso il comando provinciale dei carabinieri a Reggio Emilia. Tra gli elementi che hanno incastrato Danish Hasnain e ne hanno permesso l'identificazione certa è stato un neo sul volto. È stato bloccato in esecuzione di un mandato di arresto europeo nella periferia nord est di. “Siamo molto soddisfatti”: ha detto il procuratore capo reggente di Reggio Emilia, Isabella Chiesi nel corso di una conferenza ...

Advertising

TgLa7 : Lo zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, e' stato arrestato questa mattina in periferia di Parigi - Agenzia_Ansa : Danish Hasnain, zio di Saman Abbas, la ragazza scomparsa il 30 aprile scorso è stato arrestato questa mattina alla… - repubblica : Saman Abbas, lo zio accusato dell'omicidio arrestato a Parigi - eccapecca : #Saman: lo zio Danish arrestato a Parigi. Sarebbe l'autore del delitto - RosellaLara19 : RT @GiancarloDeRisi: Lo zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, è stato arrestato stamattina alla periferia di Parigi. È lui che avrebbe ucciso… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato Parigi

AGI - L'arresto, oggi adello zio, tra i principali indiziati del presunto omicidio, mette un punto ferma nell'...è sempre stata però quella dello zio e di due cugini di cui unoe in ...AGI - E' statonella periferia di, Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa da Novellara, nel Reggiano, da fine aprile scorso dopo essersi opposta ad un matrimonio ...Più volte si è sembrati vicini a una soluzione, quantomeno con il ritrovamento del corpo a lungo cercato nelle campagna dell'Emiliano, e altrettanti sono stati gli 'stop' all'indagine che però non si ...Danish Hasnain, è stato arrestato questa mattina in periferia di Parigi. Dovrebbe essere trasferito in Italia nel giro di una settimana ...