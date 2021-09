Area Marina: «La lotta alla violenza di genere passa anche per la televisione» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Esiste dagli anni Cinquanta, e per quanto abbia acquistato colore e si sia appiattita nel tempo la sua funzione è comunque rimasta la stessa. Mi riferisco alla televisione, quella scatola magica che ci invia contenuti in maniera unidirezionale sotto forma di film o programmi. Con la nascita dei social però, il rapporto tra il pubblico e la televisione è in parte cambiato. Le persone adesso hanno uno strumento di replica per tutto ciò che arriva dal mondo mediatico, ed è il motivo per cui la dichiarazione di Barbara Palombelli a Lo Sportello di Forum su Rete4 non è passata inosservata. Secondo la giornalista, in caso di femminicidio «è lecito domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati, oppure c’è stato anche un comportamento esasperante, esagerato, ... Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 settembre 2021) Esiste dagli anni Cinquanta, e per quanto abbia acquistato colore e si sia appiattita nel tempo la sua funzione è comunque rimasta la stessa. Mi riferisco, quella scatola magica che ci invia contenuti in maniera unidirezionale sotto forma di film o programmi. Con la nascita dei social però, il rapporto tra il pubblico e laè in parte cambiato. Le persone adesso hanno uno strumento di replica per tutto ciò che arriva dal mondo mediatico, ed è il motivo per cui la dichiarazione di Barbara Palombelli a Lo Sportello di Forum su Rete4 non èta inosservata. Secondo la giornalista, in caso di femminicidio «è lecito domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati, oppure c’è statoun comportamento esasperante, esagerato, ...

Advertising

Seven_Seas_info : Italy/Elbe/Marina di capo d Anzio - MarianoGiustino : La #Turchia denuncia l'attività greca nell'area marina contesa a est di Creta come 'provocatoria'. Il 16 sett. la… - meteosmaniotto : Come proteggere l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi per un futuro più sostenibile - citynowit : Si sta procedendo in queste ore allo smontaggio di sedie, ombrelloni e tavolini. Strada chiusa fino a domani?? - irvannagandolfi : RT @MorosiSilvia: Sorpresa sulla spiaggia di Maiori, nell'Area marina protetta di Punta Campanella: 82 piccole tartarughe appena nate spunt… -