Arancia Meccanica | Malcolm McDowell | Ho odiato il film per i primi dieci anni

L'interprete di Arancia Meccanica Malcolm McDowell ha confessato di aver odiato il film per i primi dieci anni a causa dell'incredibile successo ottenuto che aveva cancellato ogni altro suo progetto nella mente del pubblico. Il protagonista di Arancia Meccanica, l'inglese Malcolm McDowell, ha confessato di aver odiato il film diretto da Stanley Kubrick per i primi dieci anni in una nuova intervista rilasciata in occasione del cinquantennale del film. La satira distopica diretta da Stanley Kubrick, basata sul romanzo di Anthony Burgess, ha rappresentato una pietra ...

