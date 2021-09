Apple vuole usare i suoi dispositivi per diagnosticare la depressione

Leggi su wired

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Foto: via Unsplashcontinua a puntare sulla salute. L’azienda di Cupertinorilevare segnali di, ansia e declino cognitivo neiutenti in base a come utilizzano il loro iPhone.sta lavorando in partnership con alcuni ricercatori dell’Università della California a Los Angeles, (UCLA) impegnati in uno studio su stress, ansia e, e con la società farmaceutica Biogen che si sta interessando di declino cognitivo. La ricerca della UCLA è iniziata con una fase pilota lo scorso autunno in cui sono monitorati i dati degliWatch e degli iPhone di 150 persone e continuerà quest’anno con una fase principale che analizzerà dati simili di altre 3.000 persone. I ricercatori tracceranno i dati della videocamera, della tastiera e dei ...