Anziani rapinati tra La Rustica e Tor Sapienza | 23enne arrestato

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – Si è conclusa nei giorni precedenti una complessa attività d’indagine che ha consentito l’arresto di un ventitreenne maliano, ritenuto responsabile di numerose rapine e lesioni personali, caratterizzate da estrema violenza, avvenute nel periodo intercorso tra i mesi di luglio e agosto scorso. Negli ultimi mesi è sorto un profondo allarme sociale tra i residenti nel quadrante “Alessandrino, Tor, La”, a causa di numerose rapine avvenute tutte in tarda serata e ai danni soprattutto di persone anziane. Tutte le vittime, in sede di denuncia, hanno riferito dinamiche pienamente combacianti, raccontando di essere stati avvicinati da un extracomunitario di giovane età il quale, dopo aver approcciato con il pretesto di chiedere l’elemosina, estraeva un grosso coltello da cucina e minacciava di ucciderli se non gli avessero consegnato ...

