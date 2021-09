Antonio Bassolino | ci riprova il già due volte sindaco | protagonista negli anni ’90 del «Rinascimento napoletano»

Advertising

MarioLandolfi_ : @antonio_cilento @a_bassolino Esatto! - antonio_cilento : @MarioLandolfi_ @a_bassolino Diciamo un elettore e basta! - MarioLandolfi_ : @antonio_cilento @a_bassolino “Moderato?”. E perché? - OpenNapoli : 5 anni dopo che si è laureato Gaetano Manfredi, quando ancora stava studiando, Antonio Bassolino già faceva il Sind… - laburista : Da Laburisti, non potremmo non considerare la candidatura di Antonio #Bassolino, a #Napoli come il segnale che c'è… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Bassolino

Open

Dal 1993 al 2010, prima che Vincenzo De Luca conquistasse la trincea politica campana, era lui 'o Re delle tornate elettorali., sette anni da sindaco di Napoli e 10 da presidente della Regione, vuole tornare a Palazzo San Giacomo. Questa volta, però, senza l'aiuto dei partiti di centrosinistra che alle ...Anche dalla coalizione disono arrivate le critiche. Luciano Crolla, candidato al Comune di Napoli con Azione di Carlo Calenda: 'La vicenda non è un'ingenuità, come egli stesso l'ha ..."Io mangio in napoletano, dormo in napoletano, respiro, scrivo e penso in napoletano, io faccio tutto in napoletano. Non l'avrei lasciata se in quegli anni la mia famiglia a Napoli fosse stata al sicu ...IN EDICOLA/POLITICA Più soldi che voti: la questua dei “$indaci” di Lorenzo Giarelli, Tommaso Rodano e Stefano Vergine | 22 SETTEMBRE ...