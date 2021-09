Antiste ha esultato bucandosi? No | la droga non c’entra

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 settembre 2021) A qualcuno sarà venuto un colpo dopo il gol di Janis. Non necessariamente perché era la rete del 2-1 alla Juventus, che poi ha rimontato, ma perché si è portato un dito sulle vene del braccio. “Ma come, esulta facendo il gesto che si buca?” si sarà chiesto qualche spettatore. In realtà, non c’è nessun collegamento con lahacome fece cinque anni fa D’Angelo Russell, all’epoca guardia dei Los Angeles Lakers, che dopo una prestazione da 39 punti coronata dal tiro decisivo si indicò le vene urlando “ice in my veins”, che significa “ho il ghiaccio nelle vene”, intendendo il sangue freddo. L'articolo ilNapolista.