«Animali fantastici 3» | titolo e data d’uscita del nuovo prequel di Harry Potter

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Per i fan di Harry Potter oggi è una giornata da ricordare perché, finalmente, si conosce il primo dettaglio del terzo capitolo di Animali fantastici, la saga prequel sul mondo magico del maghetto in cinque film.

Warner Bros. ha mandato in visibilio i Potterhead di tutto il mondo oggi quando, dopo una lunga attesa, ha finalmente annunciato ufficialmente il titolo di Animali Fantastici 3, il terzo capitolo della pentalogia dedicata a Newt Scamander e alla sua lotta contro il temibile mago oscuro Gellert Grindelwald. La descrizione ufficiale di Animali Fantastici 3 afferma: "Il Professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald mira a ottenere il controllo dell'intero mondo magico.