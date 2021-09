Animali Fantastici 3: svelato il titolo ufficiale e la data di uscita (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo molta attesa Animali Fantastici 3 ha ora un titolo ufficiale e la data di uscita prevista per le sale americane. Animali Fantastici 3 ha ora un titolo ufficiale, ovvero I segreti di Silente, e una data di uscita: il 15 aprile 2022, infatti il terzo capitolo della saga arriverà nei cinema USA. La produzione del lungometraggio è stata piuttosto travagliata e, dopo la sostituzione di Johnny Depp nel ruolo di Grindelwald, le riprese hanno subito numerosi stop a causa della pandemia. Il film Animali Fantastici 3, che continuerà le avventure del personaggio affidato a Eddie Redmayne arriverà quindi prima del previsto: la data annunciata ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo molta attesa3 ha ora une ladiprevista per le sale americane.3 ha ora un, ovvero I segreti di Silente, e unadi: il 15 aprile 2022, infatti il terzo capitolo della saga arriverà nei cinema USA. La produzione del lungometraggio è stata piuttosto travagliata e, dopo la sostituzione di Johnny Depp nel ruolo di Grindelwald, le riprese hanno subito numerosi stop a causa della pandemia. Il film3, che continuerà le avventure del personaggio affidato a Eddie Redmayne arriverà quindi prima del previsto: laannunciata ...

