Angelina Jolie e Brad Pitt | nuova battaglia per la tenuta francese da 140 milioni

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Un simbolo d’amore, diventato un pomo della discordia. Ebbene sì, Angelina Jolie e Brad Pitt hanno trascinato nella loro battaglia legale anche Chateau Miraval, la loro meravigliosa tenuta francese da 164 milioni di dollari (circa 140 milioni di euro) dove nel 2014 si sono sposati con una cerimonia privatissima. Stando a Page Six, infatti, l’attrice avrebbe provato a vendere le quote del castello in Provenza – con annessi vigneti – senza avvisare l’ex.

Ultime Notizie dalla rete : Angelina Jolie

e Brad Pitt non trovano un accordo per la vendita di Château Miraval, la famosa tenuta in Francia nella quale si sono sposati nel 2014 Il divorzio trae Brad Pitt è stato ...Torna ad infiammarsi la battaglia legale trae Brad ...(KIKA) - LOS ANGELES - È una battaglia legale senza fine quella tra Brad Pitt e Angeline Jolie. I legali della star di «Maleficent» accusano l’attore di aver provato a ottenere un «trattamento special ...Brad Pitt e Angelina Jolie hanno fatto sognare milioni e milioni di fan, sul grande schermo e nella vita vera, ma ora si scontrano per la custodia dei figli. I due si mettono insieme nel 2005, dopo av ...