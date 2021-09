Anche Zarco sotto i ferri: operato al braccio, ok per Austin (Di mercoledì 22 settembre 2021) Johann Zarco è stato operato con successo all'avambraccio destro in Francia. Come previsto il pilota della Pramac - Ducati, quarto nel Mondiale 2021 di MotoGP con 141 punti, dovrebbe poter correre già ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Johannè statocon successo all'avamdestro in Francia. Come previsto il pilota della Pramac - Ducati, quarto nel Mondiale 2021 di MotoGP con 141 punti, dovrebbe poter correre già ...

