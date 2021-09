Amministrative | Salvini | “Bisogna ripartire dalle periferie”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) “Su Milano chiuderemo la campagna elettorale alle case popolari di Niguarda, non in centro, dobbiamo, ovvero dove la Sinistra ha fallito”. Lo ha detto il leader della Lega Matteoin conferenza stampa a Milano. col/pc/red su Il Corriere della Città.

Mancano undici giorni alle elezioni, la partita di Roma è la più aperta. Virginia Raggi , sindaca uscente e sostenuta dal ... ho iniziato a puntaresin dal Conte I. La Destra ha ...... il leader delle Sardine " che si è candidato con i dem per le elezionidi Bologna " ... Virginia Raggi/ "Batto Gualtieri, vado al ballottaggio: io unico argine alla Destra"CONTRO ..."Su Milano chiuderemo la campagna elettorale alle case popolari di Niguarda, non in centro, dobbiamo ripartire dalle periferie , ovvero dove la Sinistra ha ...Quante notizie premature o esagerate su Draghi consumato dai leghisti. I Graffi di Francesco Damato. Qualche collega spiritoso che ha la fortuna di scrivere sui cosiddetti giornal ...