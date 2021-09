Amici 21, LDA si sfoga dopo la critica di Anna Pettinelli: 'Essere figlio di un cantante...' (Di mercoledì 22 settembre 2021) LDA (Luca D'Alessio) si è sfogato a lezione da Rudy Zerbi, dopo le critiche ricevute da Anna Pettinelli. Il ragazzo ha spiegato cosa significa Essere figlio di un cantante famoso Foto: Red ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 settembre 2021) LDA (Luca D'Alessio) si èto a lezione da Rudy Zerbi,le critiche ricevute da. Il ragazzo ha spiegato cosa significadi unfamoso Foto: Red ...

Advertising

infoitcultura : Amici 21, LDA in lacrime e lezione con Zerbi: “Questo è il mio sogno!” | Video Witty Tv - infoitcultura : “Amici”, LDA si lascia andare a un momento di sfogo con Rudy Zerbi: “Delle volte hai dei vuoti” - infoitcultura : Amici 21: LDA in lacrime con Rudy Zerbi e il sogno con il papà Gigi - infoitcultura : Amici 21, LDA in lacrime parla del padre Gigi e dei pregiudizi della gente: ‘Ho dei vuoti’ - infoitcultura : Amici 21, LDA il figlio di Gigi D’Alessio accusato di essere raccomandato -