Amici 21, definitivo lo slittamento dal sabato alla domenica? Ecco cosa si mormora a Mediaset (Di mercoledì 22 settembre 2021) La puntata d’esordio di Amici 21 è eccezionalmente andata in onda di domenica. Per lunghi anni Maria De Filippi e il suo staff c’hanno abituati a occupare le fasce pomeridiane e poi serali del sabato. Ma quest’anno una piccola modifica del palinsesto televisivo è stato necessaria per questioni organizzative di Mediaset. Così, Silvia Toffanin ha, invece, esordito con il suo doppio appuntamento con Verissimo sabato e domenica, suscitando l’interesse del pubblico e anche discreti risultati in termini di spettatori. Presto tornerà tutto come prima? A quanto pare si sta valutando di mantenere quest’organizzazione, come hanno riportato i colleghi di Fanpage.it. Stando a quanto apprende Fanpage.it, la rivoluzione della domenica è stata concepita proprio da Piersilvio ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 settembre 2021) La puntata d’esordio di21 è eccezionalmente andata in onda di. Per lunghi anni Maria De Filippi e il suo staff c’hanno abituati a occupare le fasce pomeridiane e poi serali del. Ma quest’anno una piccola modifica del palinsesto televisivo è stato necessaria per questioni organizzative di. Così, Silvia Toffanin ha, invece, esordito con il suo doppio appuntamento con Verissimo, suscitando l’interesse del pubblico e anche discreti risultati in termini di spettatori. Presto tornerà tutto come prima? A quanto pare si sta valutando di mantenere quest’organizzazione, come hanno riportato i colleghi di Fanpage.it. Stando a quanto apprende Fanpage.it, la rivoluzione dellaè stata concepita proprio da Piersilvio ...

Advertising

IsaeChia : #Amici21, definitivo lo slittamento dal sabato alla domenica? Ecco cosa si mormora a Mediaset #Amici - cvanyonxmoon : sono sicura al 99,9% di avere trovato il gruppo di amici definitivo yk - _baietto : @Vitellozzo @frailmari @bibi_bnz @Guaglia6 @MarioKarp89 È il fantacalcio definitivo amici. Potrei spiegarvi tutto n… - _Sempre_Amici : RT @FrancoScarsell2: Venezia diventa off limits per le grandi navi. Con il via libera definitivo da parte della Camera, infatti, viene conv… - avstrale : se riuscite a guardarvi in faccia e a non ridere mentre il cameriere chiede cosa volete ordinare, non siete veri amici basta definitivo -