Amedeo Goria | l’attacco del Moige contro il GF Vip | appello agli sponsor

Leggi su biccy

(Di giovedì 23 settembre 2021)è stato per una settimana al centro di una polemica per essersi spinto oltre con Ainett Stephens. La gieffina dopo i primi giorni in cui ha sempre scherzato con il giornalista, ha cambiato atteggiamento ed ha deciso di rimetterlo al suo posto: “Questa cosa tra noi è nata come un gioco e va bene. Però non vorrei nascessero dei fraintendimenti. Quindi meglio evitare, ieri mi hai quasi baciata. Adesso quindi meglio darci una calmata“. Anche Sonia Bruganelli ha bacchettato, che però non l’ha presa benissimo ed ha anche chiesto di parlare con il suo agente. Adesso però è intervenuto anche il, che ha addirittura fatto una richiestas del GF Vip: “L’è rivolto in primis alle aziende...