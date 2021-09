«Alzi la mano chi è vaccinato» e nella scuola scoppia il caos. Covid, 3.970 contagi e 67 morti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 3.970 i contagi da Covid in Italia. Registrati altri 67 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 292.872 tamponi, il tasso positività è all’1,3% in lieve crescita rispetto all’1% di un giorno fa. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 513 (-3). I ricoverati con sintomi sono 3.796 in totale (-141). La regione con più casi è il Veneto con 509 contagi, seguita dalla Lombardia con 450 e dalla Sicilia con 414. Covid e green pass, caos scuola E nella giornata in cui è stato approvato alla Camera il green pass su scuola e trasporti scoppia un altro putiferio. “Alzi la mano chi è vaccinato”. È la domanda più frequente che i prof dalla ripartenza delle ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 3.970 idain Italia. Registrati altri 67. I nuovi casi sono stati individuati su 292.872 tamponi, il tasso positività è all’1,3% in lieve crescita rispetto all’1% di un giorno fa. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 513 (-3). I ricoverati con sintomi sono 3.796 in totale (-141). La regione con più casi è il Veneto con 509, seguita dalla Lombardia con 450 e dalla Sicilia con 414.e green pass,giornata in cui è stato approvato alla Camera il green pass sue trasportiun altro putiferio. “lachi è”. È la domanda più frequente che i prof dalla ripartenza delle ...

