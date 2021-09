Alitalia, venerdì sciopero: cancellato il 62% dei voli. Lavoratori in corteo a Fiumicino (Di mercoledì 22 settembre 2021) Oltre un volo su due di Alitalia sarà cancellato nella giornata di venerdì. Lo comunica la stessa compagnia aerea, che pubblica l'elenco dei voli cancellati: si tratta di 161 cancellazioni, pari al 62%... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Oltre un volo su due disarànella giornata di. Lo comunica la stessa compagnia aerea, che pubblica l'elenco deicancellati: si tratta di 161 cancellazioni, pari al 62%...

