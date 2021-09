Alitalia, Meloni incontra i sindacati: «Pieno sostegno ai lavoratori, no a macelleria sociale» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Giorgia Meloni a fianco dei lavoratori Alitalia. Il presidente di Fratelli d’Italia ha incontrato oggi i segretari nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilT e Ugl Trasporti sulla vertenza della compagnia. «Fratelli d’Italia – ha detto la leader di FdI – ribadisce il suo Pieno sostegno ai lavoratori di Alitalia contro il rischio di macelleria sociale. Il presidente di Ita Altavilla, nominato da Mario Draghi, sta eseguendo presunti diktat Ue per portare avanti un piano scellerato con misure draconiane su marchio, flotta e licenziamenti e che punta a trasformare Alitalia in una compagnia low cost». All’incontro hanno partecipato i capigruppo alla Camera e al Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Giorgiaa fianco dei. Il presidente di Fratelli d’Italia hato oggi i segretari nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilT e Ugl Trasporti sulla vertenza della compagnia. «Fratelli d’Italia – ha detto la leader di FdI – ribadisce il suoaidicontro il rischio di. Il presidente di Ita Altavilla, nominato da Mario Draghi, sta eseguendo presunti diktat Ue per portare avanti un piano scellerato con misure draconiane su marchio, flotta e licenziamenti e che punta a trasformarein una compagnia low cost». All’incontro hanno partecipato i capigruppo alla Camera e al Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, il ...

Advertising

CGalezzi : @brandobenifei @pdnetwork @mattino5 Ma vi rendete conto che fra quello che dite voi e un qualunque grillino,Frances… - FDI_Parlamento : Alitalia, Meloni incontra sindacati: Da FdI mozione in Parlamento per difendere posti di lavoro e asset strategico - GiulioMDiGiulio : RT @FratellidItalia: Alitalia, Meloni incontra sindacati: Da FdI mozione in Parlamento per difendere posti di lavoro e asset strategico htt… - Carmeli33392291 : RT @FratellidItalia: Alitalia, Meloni incontra sindacati: Da FdI mozione in Parlamento per difendere posti di lavoro e asset strategico htt… - aldocardoni : Alitalia, Meloni incontra sindacati: Da FdI mozione in Parlamento per difendere posti di lavoro e asset strategico -