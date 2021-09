Albano e Sgarbi insultati al concerto per Franco Battiato: "Un oltraggio alla memoria del Maestro" (Di mercoledì 22 settembre 2021) L' omaggio all'Arena di Verona a Franco Battiato "Invito al Viaggio" ieri doveva essere una serata memorabile che, però, è stata rovinata dalla brutta accoglienza riservata a Vittorio Sgarbi e Albano Carrisi, che non hanno assolutamente gradito il trattamento a loro riservato. Tra i tanti ospiti a salire sul palco nella serata dedicata al Maestro, anche Sgarbi e Albano che, fischiati e offesi dal pubblico, sono stati costretti a lasciare il palco. Albano, sconvolto, ha dichiarato: "Vorrei dedicarvi un sonetto, vorrei dedicarvi una poesia, vorrei fare tante cose di quelle che avevo in mente di fare, ma la cosa migliore è che io me ne vada così come sono arrivato", mentre Vittorio Sgarbi ha detto: "Saluto mia sorella e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 22 settembre 2021) L' omaggio all'Arena di Verona a"Invito al Viaggio" ieri doveva essere una serata memorabile che, però, è stata rovinata dbrutta accoglienza riservata a VittorioCarrisi, che non hanno assolutamente gradito il trattamento a loro riservato. Tra i tanti ospiti a salire sul palco nella serata dedicata al, ancheche, fischiati e offesi dal pubblico, sono stati costretti a lasciare il palco., sconvolto, ha dichiarato: "Vorrei dedicarvi un sonetto, vorrei dedicarvi una poesia, vorrei fare tante cose di quelle che avevo in mente di fare, ma la cosa migliore è che io me ne vada così come sono arrivato", mentre Vittorioha detto: "Saluto mia sorella e ...

