Albanella, fiamme al deposito Ricicla Campania (VIDEO) (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Albanella (Sa) – Un grosso incendio interessato nella tarda mattinata di oggi un deposito situato in via Giunti di Albanella. Dalle fiamme si è sprigionato un'alta nuvola di fumo nero visibile anche a lunga distanza. Le fiamme si sono sviluppate su un'area di circa 1000 m quadri occupata dall'attività commerciale denominata "Ricicla Campania". La sala operativa delle Comando Provinciale Vigili del Fuoco Salerno per avere un quadro completo dell'incendio ha immediatamente inviato l'elicottero drago 69 del reparto volo vigili del fuoco di Pontecagnano. Inviate anche squadre di Agropoli, Eboli, centrale con il supporto di due autobotti, un carro schiuma e un autoscala. Le squadre terrestri giunte sul posto si sono ritrovate di fronte a ...

