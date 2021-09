Al via i rilievi topo-batimetrici sul litorale di Ostia: l’ordinanza della Guardia Costiera (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ostia – Al via i rilievi topo-batimetrici nel tratto di litorale compreso tra lo stabilimento balneare Pinetina e lo Stabilimento Gambrinius, Località Ostia Levante, Comune di Roma. L’attività si svolgerà dal tramonto all’alba, solo nei giorni feriali entro e non oltre le ore 09:00 (orario di inizio attività balneare) e con condizioni meteo marine favorevoli. Clicca qui per leggere l’ordinanza “Le unità in transito in prossimità della zona interessata all’attività dovranno procedere a velocità ridotta”, si legge nell’ordinanza della Capitaneria di Porto. Le unità dovranno anche prestare “particolare attenzione all’attività svolta dai mezzi impiegati, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 settembre 2021)– Al via inel tratto dicompreso tra lo stabilimento balneare Pinetina e lo Stabilimento Gambrinius, LocalitàLevante, Comune di Roma. L’attività si svolgerà dal tramonto all’alba, solo nei giorni feriali entro e non oltre le ore 09:00 (orario di inizio attività balneare) e con condizioni meteo marine favorevoli. Clicca qui per leggere“Le unità in transito in prossimitàzona interessata all’attività dovranno procedere a velocità ridotta”, si legge nelCapitaneria di Porto. Le unità dovranno anche prestare “particolare attenzione all’attività svolta dai mezzi impiegati, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla ...

