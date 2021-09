Al via a Roma la Settimana Europea dello Sport (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un evento dedicato alla promozione dell'attività Sportiva, agli stili di vita sani, all'incremento del benessere fisico e mentale dei cittadini europei. Domani si aprirà la Settimana Europea dello ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un evento dedicato alla promozione dell'attivitàiva, agli stili di vita sani, all'incremento del benessere fisico e mentale dei cittadini europei. Domani si aprirà la...

Advertising

matteosalvinimi : Via Trionfale, nel cuore di Roma… Una famiglia di cinghiali passeggia tranquillamente tra le auto e le persone. Que… - Mov5Stelle : ?? 14.09.21 | NUOVO INDIRIZZO PER L'INCONTRO DI STASERA L'affluenza sarà così tanta che siamo stati costretti a spo… - team_world : Al via alle ore 11 di OGGI la vendita generale dei biglietti per le date 2022 di Louis Tomlinson a ROMA e TAORMINA… - Max18362869 : RT @AlessandraOdri: A sentire la Raggi, lei avrebbe governato benissimo la città di Roma e in più sarebbe stata una delle prime ad argina… - TormalinaB : RT @CasaLettori: A Roma tra via Sistina e via Gregoriana si trova 'Palazzetto Zuccari' con un portone d’ingresso demoniaco. Una bocca spala… -