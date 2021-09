Al Rayyan James Rodriguez | ci siamo! Arriva l’indizio social

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Al, il fantasista colombiano è pronto a sbarcare in Qatar dopo le esperienze in Europaè pronto per volare in Qatar. Il fantasista colombiano lascia l’Everton di Rafa Benitez e vola all’Al. Il club qatariota si prepara per annunciarlo e ha pubblicato un video ‘indizio’ suiper prepararsi all’arrivo dell’ex Real Madrid e Porto. ?????? Soon pic.twitter.com/OqcPyGFFQj — AlSC (@AlSC) September 22, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - James Rodriguez all'Al-Rayyan con il PSG all'orizzonte - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - James Rodriguez all'Al-Rayyan con il PSG all'orizzonte - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - James Rodriguez all'Al-Rayyan con il PSG all'orizzonte - apetrazzuolo : DALLA SPAGNA - James Rodriguez all'Al-Rayyan con il PSG all'orizzonte - napolimagazine : DALLA SPAGNA - James Rodriguez all'Al-Rayyan con il PSG all'orizzonte -

Ultime Notizie dalla rete : Rayyan James

Il quotidiano spagnolo riporta che il colombiano sta per legarsi all'Al -per la gioia dell'Everton che risparmia sul suo ingaggioRodriguez sta per lasciare l'Everton. La notizia è riportata da Marca, che sostiene che il giocatore sia in Qatar per firmare con ...Per il colombiano si profila un'avventura nel campionato qatariotaRodriguez, ex obiettivo di ...cui il colombiano è già sbarcato in Qatar per sottoporsi alle visite mediche con l'Al -. ...L'ex attaccante del Real Madrid James Rodríguez diventera' un nuovo giocatore dell' Al-Rayyan. Come appreso da AS, il centrocampista ...Al Rayyan James Rodriguez, il fantasista colombiano è pronto a sbarcare in Qatar dopo le esperienze in Europa James Rodriguez è pronto per volare in Qatar. Il fantasista colombiano lascia l’Everton di ...