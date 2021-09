Al Milan bastano 45' contro il Venezia: decisivi i cambi di Pioli per il 2-0 firmato Diaz e Hernandez (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Milan tira un sospiro di sollievo, batte il Venezia e aggancia l?Inter in testa alla classifica. Ma non è facile per la squadra di Stefano Pioli avere la meglio sui veneti, che per... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 settembre 2021) Iltira un sospiro di sollievo, batte ile aggancia l?Inter in testa alla classifica. Ma non è facile per la squadra di Stefanoavere la meglio sui veneti, che per...

Advertising

CornerKickBlog : Theo e Diaz gli uomini in più di questo Milan, contro il Venezia bastano loro - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #Primavera, #MilanRoma 2-2: non bastano le reti di #Felix e #Oliveras - Romagialloross4 : #Primavera, #MilanRoma 2-2: non bastano le reti di #Felix e #Oliveras - corgiallorosso : #RomaPrimavera, pari col #Milan in trasferta: le reti di Felix e Oliveras non bastano - forzaroma : NEWS AGGIORNATA: Primavera, la Roma pareggia 2-2 con il Milan: Felix e Olivares non bastano #ASRoma -