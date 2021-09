Al lavoro senza Green Pass: assente e niente stipendio | Punto Informatico (Di mercoledì 22 settembre 2021) In Gazzetta Ufficiale il testo che stabilisce quanto previsto per chi, non essendo in possesso del Green Pass, non potrà accedere al luogo di lavoro. Al lavoro senza Green Pass: assente e niente stipendio Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Al lavoro senza Green Pass: assente e niente stipendio Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 22 settembre 2021) In Gazzetta Ufficiale il testo che stabilisce quanto previsto per chi, non essendo in possesso del, non potrà accedere al luogo di. Al. Read MoreL'articolo Alproviene da HelpMeTech.

CarloVerdelli : I talebani stanno spegnendo le donne una a una. Coprendone a lutto il volto, chiudendole fuori da scuola, dentro ca… - Giorgiolaporta : 4 milioni di lavoratori su 23 sono senza #GreenPass e dal 15 ottobre non potranno più lavorare. Fermare il 17% dell… - Corriere : Green pass obbligatorio, niente stipendio ai trasgressorima non avranno altre sanzioni - verdura_rocco : RT @GiacomoGaruti: L'Italia è quel Paese in cui lavori se accetti di essere sfruttato, talvolta senza contratto, con metà stipendio fuori-b… - ubikurbs : RT @Musso___: assenti ingiustificati “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” ?? Io mi prese… -