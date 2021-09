Al Bano Carrisi e Vittorio Sgarbi insultati e offesi al concerto per Battiato | lasciano il palco e dicono …

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La serata all’arena di Verona in memoria di Francodoveva essere una bella serata che, però, è stata rovinata dall’accoglienza che è stata riservata ae ad Alche non hanno assolutamente preso bene il trattamento a loro riservato. Vediamo cosa è accaduto Era stata organizzata una bellissima serata all’Arena di Verona da dedicare al maestro Francoe, tra gli altri a salire sulsono stati, cone Al. Ma appena saliti, sono stati fischiati e invitati, a malo modo, a lasciare il. Al, pur sconcertato, ha detto: “Vorrei dedicarvi un sonetto, vorrei dedicarvi una poesia, vorrei fare tante cose di quelle ...

Ala Scherzi a parte/ Assistente digitale da incubo e la figlia Cristel? Alreplica agli haters ' la miglior cosa è che io me ne vada così come sono arrivato' Tra inviti a lasciare ......Sgarbi e Albanosonoramente fischiati e spernacchiati dal pubblico una volta saliti sul palco. Una scena che ha decisamente rovinato tutto il clima magico che si stava respirando. Ala ...La serata all'arena di Verona in memoria di Franco Battiato doveva essere una bella serata che, però, è stata rovinata dall’accoglienza che è stata riservata a Vittorio Sgarbi e ad Albano che non hann ...Al Bano e Sgarbi, in occasione del concerto-tributo per Battiato, hanno ricevuto insulti e esortazioni ad abbandonare la scena. Ecco i dettagli.