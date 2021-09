Al Bano Carrisi e Vittorio Sgarbi insultati e offesi al concerto per Battiato | lasciano il palco e dicono …

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La serata all’arena di Verona in memoria di Francodoveva essere una bella serata che, però, è stata rovinata dall’accoglienza che è stata riservata ae ad Alche non hanno assolutamente preso bene il trattamento a loro riservato. Vediamo cosa è accaduto Era stata organizzata una bellissima serata all’Arena di Verona da dedicare al maestro Francoe, tra gli altri a salire sulsono stati, cone Al. Ma appena saliti, sono stati fischiati e invitati, a malo modo, a lasciare il. Al, pur sconcertato, ha detto: “Vorrei dedicarvi un sonetto, vorrei dedicarvi una poesia, vorrei fare tante cose di quelle ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bano Carrisi

Già a la notte della Taranta, il festival musicale popolare salentino che si svolge l'ultimo sabato di agosto, Alera stato fischiato appena aveva intonato Felicità e, dopo questo ...Ala Scherzi a parte/ Assistente digitale da incubo e la figlia Cristel? Alreplica agli haters ' la miglior cosa è che io me ne vada così come sono arrivato' Tra inviti a lasciare ...La serata all'arena di Verona in memoria di Franco Battiato doveva essere una bella serata che, però, è stata rovinata dall’accoglienza che è stata riservata a Vittorio Sgarbi e ad Albano che non hann ...Al Bano e Sgarbi, in occasione del concerto-tributo per Battiato, hanno ricevuto insulti e esortazioni ad abbandonare la scena. Ecco i dettagli.