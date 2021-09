Aida Yespica | il dramma a Storie Italiane | «Stuprata a 7 anni | lo avevo rimosso» Eleonora Daniele commossa

Advertising

infoitcultura : Storie Italiane, Aida Yespica in lacrime racconta gli abusi subiti: 'Violentata a 7 anni', Eleonora Daniele sconvol… - infoitcultura : Storie Italiane, Aida Yespica: “Stuprata a 7 anni da un amico di mio padre, lo avevo rimosso poi mi… - infoitcultura : Aida Yespica vittima di violenza sessuale a 7 anni. Il doloroso racconto: 'La mia vita è stata strappata' - infoitcultura : Aida Yespica a “Storie italiane”: “Stuprata da bambina: una cicatrice che non si chiuderà mai” - infoitcultura : Aida Yespica, la confessione che gela tutti a ‘Storie Italiane’: «A 7 anni mi hanno stuprata» -

Ultime Notizie dalla rete : Aida Yespica

Violentata a 7 anni, le lacrime disconvogono Eleonora Daniele a Storie italianeè scoppiata in lacrime in tv a Storie Italiane , in onda su Rai Uno. Nel salotto tv di Eleonora Daniele ha rivelato l'episodio che le ha stravolto la vita. La bellissima e famosa showgirl ...La modella e showgirl venezuelana si racconta ai microfoni di Eleonora Daniele: “sono stata stuprata all’età di 7 anni. Da allora non riesco ad avere rapporti sessuali normali” Carismatica, sensuale e ...Aida Yespica è scoppiata in lacrime in tv a Storie Italiane, in onda su Rai Uno. Nel salotto tv di Eleonora Daniele ha rivelato l’episodio che le ha stravolto la vita.