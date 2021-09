Aia | morta di parto Marika Galizia | l’arbitro aveva 27 anni | grave il bambino

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 settembre 2021) E’a soli 27, giovane arbitro di calcio. La ragazza era in procinto di vivere uno dei momenti più felici della sua vita, dato che stava per diventare mamma, ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Unall’apparenza tranquillo, specialmente vista l’assenza di complicazioni durante l’intera gravidanza, si è trasformato in una tragedia presso l’ospedale San Paolo di Savona. Le condizioni della donna si sono aggravate all’improvviso ed è stata immediatamente trasferita in rianimazione. Purtroppo, però, non c’era già più nulla da fare. Si ipotizza che la causa del decesso possa essere stata un’embolia polmonare, ma in ogni caso bisognerà attendere l’autopsia. Molto complicato anche il quadro clinico del neonato, che lotta tra la vita e la morte. Dall’ospedale Pediatrico ...