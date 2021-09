(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ostia – “Con il piano Agrifood, il Comune diha accolto gran parte delle proposte pervenute dagli agricoltorini, per dare slancio al comparto e all’intera filiera. Stiamo parlando di unper la Capitale, che conta di circa 58mila ettari di suolo, che va sostenuto ed è per questo che con l’adesione ai nuovi bandi europei e con politiche strategiche mirate bisogna puntare ad un rilancio che veda le aziende protagoniste, in linea con le direttrici del G20che si è appena concluso a Firenze”. Lo dichiara in una nota Antonino Di, candidato al Comune diper il M5S e capogruppo uscente del X Municipio. “Il piano Agrifood – continua Di– mira a mettere al centro delle ...

Advertising

ilfaroonline : Agricoltura, Di Giovanni (M5S): “Settore agricolo strategico per Roma” - TheNewAge77 : RT @albertolupini: I pionieri del tartufo: Don Giovanni Balsamini - albertolupini : I pionieri del tartufo: Don Giovanni Balsamini - giovanni_barba : @CarloStagnaro @lavoceinfo @ilFrancoTirator Fatto #fer2 500kw , incentivo piccolo rispetto a secondo e terzo cto en… - IlNasara : @lorenzo7514 @giovanni_barba @lucacerutti Tipo di contratto? Orario? Stipendio? Purtroppo il lavoro di allevamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura Giovanni

Il Faro online

... l'Assessoratodella Regione Emilia " Romagna, Consorzio Piacenza Alimentare, Consorzio ... APT Regione Emilia " Romagna, Istituto Per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "...... ma Rendina vi si appassiona e affida il progetto aPatturelli, architetto allievo del ... L'esigenza di segnalarlo, per ragioni rituali ma anche per scopi pratici legati all', fece ...Conto alla rovescia a Copparo per il "Settembre copparese", contenitore che vede al suo interno la fiera, da domani a domenica 26 settembre, organizzata dall’amministrazione Pagnoni in sinergia con Co ...Uno dei primi personaggi illustri che hanno spinto per la valorizzazione del tartufo è sicuramente Don Giovanni Balsamini. Conosciamo meglio la sua vocazione per il tartufo ...