«After 3» su Prime Video dal 29 ottobre: foto e trailer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Quel che è stato un rumor è diventato, oggi, notizia ufficiale. After 3, seguito cinematografico della fanfiction di Anna Todd, non avrà alcun passaggio cinematografico. Sarà Amazon Prime Video, il 29 ottobre prossimo, a renderlo disponibile direttamente online. La pellicola, storia di un amore para-adolescenziale, dove l’immagine di Harry Styles si mescola ai desideri della scrittrice, sarebbe dovuta uscire in sala il primo settembre scorso. Poi i piani sono cambiati. E, per un mese, tutto quel che si è saputo ha avuto i contorni fumosi dell’indiscrezione. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 settembre 2021) Quel che è stato un rumor è diventato, oggi, notizia ufficiale. After 3, seguito cinematografico della fanfiction di Anna Todd, non avrà alcun passaggio cinematografico. Sarà Amazon Prime Video, il 29 ottobre prossimo, a renderlo disponibile direttamente online. La pellicola, storia di un amore para-adolescenziale, dove l’immagine di Harry Styles si mescola ai desideri della scrittrice, sarebbe dovuta uscire in sala il primo settembre scorso. Poi i piani sono cambiati. E, per un mese, tutto quel che si è saputo ha avuto i contorni fumosi dell’indiscrezione.

Advertising

badtasteit : #After3 sarà in streaming dal 29 ottobre in Italia su Prime Video - pampling_italia : Before After Bathroom by Naolito ora in vendita durante le prime 24H a partire da 10,00€. Falla tua ??????… - cryptonews_IT : ?? Il token #SOL nativo della piattaforma di smart contract #Solana si è distinto come il peggior performer di oggi… - sottonxangelah : non io che faccio l’abbonamento amazon prime solo perchè il 30 esce after we feel ???? - TCDSTV : È UFFICIALE: After 3 sarà disponibile su Prime video a partire dal 29 ottobre 2021 -