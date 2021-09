Afragola, al via i lavori al bene confiscato “Masseria Ferraioli” (Di mercoledì 22 settembre 2021) 120 giorni: questo il periodo stimato per il completamento dei lavori di ristrutturazione tanto attesi alla Masseria Ferraioli, bene confiscato alla camorra sito ad Afragola. lavori che partono ufficialmente oggi.A porre simbolicamente la prima pietra il prefetto di Napoli Marco Valentini che ha ricordato le vicissitudini affrontate per arrivare a questo giorno ma anche la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) 120 giorni: questo il periodo stimato per il completamento deidi ristrutturazione tanto attesi allaalla camorra sito adche partono ufficialmente oggi.A porre simbolicamente la prima pietra il prefetto di Napoli Marco Valentini che ha ricordato le vicissitudini affrontate per arrivare a questo giorno ma anche la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fattidinapoli : Napoli: Masseria Ferraioli ad Afragola. Il Prefetto posa la prima pietra per la riqualificaz... -… - LiberoCittadArm : Afragola, il prefetto di Napoli Marco Valentini 'in prima linea' alla cerimonia di recupero dell'immobile confiscat… - RomagnaRFC : Il campionato di #rugbySerieA prenderà il via il 17 ottobre. Per i galletti esordio casalingo con il Napola Afragol… - fattidinapoli : Napoli: Minacce a Borrelli ad Afragola che documentava una edicola votiva nel Rione Salicelle -… -