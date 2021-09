Afghanistan | Talebani chiedono di intervenire all’Assemblea generale dell’Onu Telefonata Draghi-Putin per il G20 di fine ottobre

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Riconoscimento internazionale. Loda quando sono saliti al potere ine spingono per ottenerlo adesso, a quasi un mese dal ritiro dei militari occidentali. L’ultima proposta degli Studenti coranici guidati dalla Guida Suprema, il mullah Hibatullah Akhundzada, è quella di poter prendere la parola addirittura alla prossima Assembleadelle Nazioni Unite, visto che lo stato asiatico ne è membro dal 1946. Tanto che i nuovi padroni di Kabul hanno nominato l’ormai ex portavoce, Suhail Shaheen, nuovo ambasciatore all’Onu e hanno proposto il ministro degli Esteri, Amir Jan Muttaqi, per l’intervento nell’aula di New York. Intanto, continuano anche le interazioni con i Paesi più vicini alla leadership talebana: oggi nella capitale afghana si sono infatti recati gli inviati speciali di Cina, Russia e Pakistan che hanno ...

... pur non riconoscendo formalmente la legittimità deial potere. Oggi l'inviato speciale cinese in, Yue Xiaoyong, ha fatto visita agli alti funzionari del nuovo regime a Kabul ...Le ragazze della squadra di robotica afgana, scappate da Kabul dopo l'arrivo deiripogrammano il loro futuro in Qatar. Qui hanno ricominciato a studiare ed allenarsi per le ...in, i ...In un breve comunicato pubblicato dall'agenzia ufficiale Bakhtar si spiega che queste squadre sono state create nelle province di Kunduz e Badakhshan ...La richiesta è arrivata da Amir Khan Muttaqi, il ministro degli Esteri: in una lettera inviata al segretario generale dell’Onu, Antonio ...