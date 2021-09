Afghanistan, a Kabul gli inviati di Cina e Russia. E i talebani chiedono di parlare all’Onu (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mentre l’Occidente cerca di capire come coordinarsi per un’azione umanitaria in Afghanistan, gli inviati speciali di Cina, Russia e Pakistan sono a Kabul. Lo fa sapere il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian. Il diplomatico sottolinea come gli inviati abbiano incontrato “funzionari governativi ad interim afghani“. “Discussioni costruttive” Con gli esponenti talebani si sono avute “discussioni approfondite e costruttive sugli sviluppi in Afghanistan” spiega Zhao Lijian. In particolare su “inclusività, diritti umani, questioni economiche e umanitarie”. Ma anche su “relazioni amichevoli tra l’Afghanistan e i Paesi stranieri, in particolare i Paesi vicini“. Da parte sua il ministero degli Esteri russo, citato dalla ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mentre l’Occidente cerca di capire come coordinarsi per un’azione umanitaria in, glispeciali die Pakistan sono a. Lo fa sapere il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian. Il diplomatico sottolinea come gliabbiano incontrato “funzionari governativi ad interim afghani“. “Discussioni costruttive” Con gli esponentisi sono avute “discussioni approfondite e costruttive sugli sviluppi in” spiega Zhao Lijian. In particolare su “inclusività, diritti umani, questioni economiche e umanitarie”. Ma anche su “relazioni amichevoli tra l’e i Paesi stranieri, in particolare i Paesi vicini“. Da parte sua il ministero degli Esteri russo, citato dalla ...

