Afghanistan, 3 morti in attacco a posto di blocco nell'est (Di mercoledì 22 settembre 2021) Due combattenti talebani e un civile sono stati uccisi questa mattina da uomini armati in un attacco a un posto di blocco a Jalalabad, nella provincia orientale di Nangarhar: lo hanno reso noto fonti ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 settembre 2021) Due combattenti talebani e un civile sono stati uccisi questa mattina da uomini armati in una undia Jalalabad,a provincia orientale di Nangarhar: lo hanno reso noto fonti ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Afghanistan, 3 morti in attacco a posto di blocco nell'est: (ANSA) - JALALABAD, 22 SET - Due comba… - iconanews : Afghanistan, 3 morti in attacco a posto di blocco nell'est - QdSit : E' di almeno tre morti il bilancio di un attacco messo a segno a Jalalabad, capoluogo della provincia afghana di Na… - viralvideovlogs : RT @AGMadblade1974: @Napalm51 Beh, da quando ci sono i #talebani dall'#Afghanistan non arrivano più notizie di morti per #COVID19. In compe… - AGMadblade1974 : @Napalm51 Beh, da quando ci sono i #talebani dall'#Afghanistan non arrivano più notizie di morti per #COVID19. In c… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan morti Afghanistan, i taleban: "Riaprite le ambasciate, dovete capire i nostri valori" Attacco a Jalalabad, tre morti Due talebani e un civile sono stati uccisi in un attacco contro un checkpoint a Jalalabad, nell'Est dell'Afghanistan. Lo riferiscono una fonte di sicurezza e alcuni ...

Afghanistan nel caos; è guerra Talebani - Isis ... cinque a Jalalabad (Afghanistan) e uno a Peshawar (Pakistan), dopo un silenzio durato dalla fine ... provocando oltre 35 morti e feriti". Si è trattato della prima azione coordinata (altri attacchi ...

Afghanistan, attacco a Jalalabad: almeno 3 morti Adnkronos Afghanistan, 3 morti in attacco a posto di blocco nell'est Due combattenti talebani e un civile sono stati uccisi questa mattina da uomini armati in un attacco a un posto di blocco a Jalalabad, nella provincia orientale di Nangarhar: lo hanno reso noto fonti ...

Afghanistan, attacco contro Talebani a Jalalabad: almeno 3 morti E' di almeno tre morti il bilancio di un attacco messo a segno a Jalalabad, capoluogo della provincia afghana di Nangarhar. Lo riferisce Tolo News. Discordanti ...

Attacco a Jalalabad, treDue talebani e un civile sono stati uccisi in un attacco contro un checkpoint a Jalalabad, nell'Est dell'. Lo riferiscono una fonte di sicurezza e alcuni ...... cinque a Jalalabad () e uno a Peshawar (Pakistan), dopo un silenzio durato dalla fine ... provocando oltre 35e feriti". Si è trattato della prima azione coordinata (altri attacchi ...Due combattenti talebani e un civile sono stati uccisi questa mattina da uomini armati in un attacco a un posto di blocco a Jalalabad, nella provincia orientale di Nangarhar: lo hanno reso noto fonti ...E' di almeno tre morti il bilancio di un attacco messo a segno a Jalalabad, capoluogo della provincia afghana di Nangarhar. Lo riferisce Tolo News. Discordanti ...