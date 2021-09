Addio estate | oggi l’equinozio d’autunno

Advertising

jvstfreedom : ' addio estate ' due parole un'emozione immensa ciao stronza schifosa insensata - Mcavenati : Equinozio d'autunno 2021: addio estate, ma dal 22 settembre. Ecco perché - colpodiscienza : RT @RaiNews: La luna piena del raccolto che si è levata nella notte tra il 20 e il 21 settembre, alla vigilia dell'equinozio d'autunno, è s… - HDblog : Addio estate: oggi è il giorno dell'equinozio di autunno - crumbljng : buongiorno mondo, addio estate, spero che il prossimo anno tu possa essere più emozionante e che mi porti finalment… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio estate

Adnkronos

Nel senso astronomico del termine, oggi, 22 settembre, è il primo giorno d'autunno, data in cui nel 2021 cade l'equinozio. Il cambiamento avverrà alle 21.21 ora italiana.Unall', con l'abbassamento delle temperature e nel contempo l'accorciarsi delle giornate, evento che sarà poi ancora più evidente fra circa un mese quando sposteremo indietro le lancette ...Nella raffica di oggi andremo ad analizzare quello che potrebbe accadere in sede di mercato in casa Lazio: il punto ...Per la Juventus in estate sarebbe in vista un pesante addio: scopriamo di chi si tratta e i dettagli delle trattative.